भीड़भाड़ वाली जगहों पर फंसने पर इन 5 तरीकों से निकल सकते हैं सुरक्षित

जब आप किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर फंस जाएं तो सबसे पहले शांत रहें और धैर्य रखें।

घबराहट से स्थिति बिगड़ सकती है इसलिए गहरी सांस लें और अपने आसपास की स्थिति का सही से अंदाजा लगाएं।

अगर संभव हो तो किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें जहां आप आराम से सोच सकें और सही निर्णय ले सकें।

धैर्य रखने से आप बेहतर तरीके से स्थिति का सामना कर पाएंगे और सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकेंगे।