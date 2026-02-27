मेथी से केवल नमकीन ही नहीं, बल्कि बनाए जा सकते हैं ये मीठे व्यंजन

मेथी एक ऐसा मसाला है, जो अपने मसालेदार स्वाद के लिए जाना जाता है। इससे केवल नमकीन ही नहीं, बल्कि मीठे व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। मेथी के बीजों का उपयोग करके आप कई अनोखी और स्वादिष्ट मिठाइयां बना सकते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगी। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे मीठे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप मेथी से घर पर कुछ ही मिनट में बना सकते हैं।

#1 मेथी की बर्फी मेथी की बर्फी एक अनोखी और स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास अवसर पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मेथी के बीजों को भूनकर उनका पेस्ट बना लें। अब इसमें मावा, चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर पकाएं। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो उसे थाली में फैलाकर ठंडा होने दें, फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। यह बर्फी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

#2 मेथी की खीर मेथी की खीर एक अलग तरह की मिठाई है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दूध को उबालें और उसमें भुने हुए मेथी के बीज डालें। इसके बाद इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे मिलाकर पकाएं, जब तक कि खीर गाढ़ी न हो जाए। इसे ठंडा करके परोसें या गर्म ही खा लें। इस खीर में दूध और मेथी दोनों के पोषक तत्व शामिल होते हैं, जो सेहत के लिए अच्छे होते हैं।

#3 मेथी का हलवा मेथी का हलवा एक सेहतमंद हलवा है, जिसका स्वाद बेहद नया-सा लगेगा। इसके लिए सबसे पहले बेसन को भून लें, फिर उसमें घी डालकर भुनी हुई मेथी का पेस्ट मिलाएं। अब इसमें चीनी, दूध और इलायची पाउडर डालकर पकाएं, जब तक कि हलवा गाढ़ा न हो जाए। इसे गर्मा-गर्म परोसें और ऊपर से मेवे डालना न भूल जाएं। इस हलवे को आप किसी भी त्योहार पर बनाकर खा सकते हैं।

