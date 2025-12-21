आप घर पर भी बना सकते हैं इटली का मशहूर तिरामिसू, जानिए इस केक की रेसिपी

इटली का पिज्जा और पास्ता तो सभी को पसंद होता है। हालांकि, इन दिनों यहां के एक मीठे पकवान का स्वाद भी सबकी जबान पर चढ़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं तिरामिसू की, जो कॉफी से बनने वाला एक केक है। इसका स्वाद हल्का मीठा और कड़वा होता है, जो मन को तृप्त कर देता है। आज के लेख में हम इस केक को बनाने की रेसिपी बताएंगे और इसके बारे में भी बात करेंगे।

तिरामिसू क्या होता है तिरामिसू? तिरामिसू एक लेयर्ड केक है, जो कॉफी और लेडी फिंगर से बनता है। लेडी फिंगर एक तरह के मुलायम बिस्कुट होते हैं, जिन्हें कॉफी में भिगोकर इस केक में शामिल किया जाता है। इसमें मास्करपोन चीज, लेडी फिंगर, व्हिप्ड क्रीम, एस्प्रेसो और कोको पाउडर की लेयरिंग की जाती है। इसके बाद इसे ठंडा किया जाता है और काटकर परोसा जाता है। ऊपर से इस पर कोको पाउडर भी छिड़का जाता है।

सामग्री तिरामिसू बनाने के लिए आवश्यक सामग्री तिरामिसू बनाने के लिए आपको जो चीजें चाहिए होंगी, उनमें से ज्यादातर आपकी रसोई में मौजूद होंगी। हालांकि, कुछ चीजें आपको बाजार से लेकर आनी होंगी। इसके लिए आपको कॉफी पाउडर, गर्म पानी, पीसी चीनी, मास्करपोन चीज, रम, व्हिप्ड क्रीम और बिना चीनी वाला कोको पाउडर चाहिए होगा। इसके अलावा आपको लेडी फिंगर की जरूरत पड़ेगी, जिसे आप घर पर बना सकते हैं या बाजार से खरीदकर भी ला सकते हैं।

स्टेप 1 कॉफी बनाने से शुरू होगी रेसिपी तिरामिसू बनाने के लिए सबसे पहले आपको एस्प्रेसो शॉट तैयार करना होगा। इसके लिए गर्म पानी में कॉफी पाउडर मिलाएं और थोड़ा-सा रम भी मिला दें। इस मिश्रण को एक थाली में निकालें और सभी लेडी फिंगर को उसमें भिगो लें। इनकी एक लेयर बनाएं और कुछ देर तक कॉफी में ही रखे रहने दें। अब एक गहरी बेकिंग ट्रे लें और सबसे पहले लेडी फिंगर की लेयर बना दें।

