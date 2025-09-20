रसोई में मौजूद सामग्रियों से बनाया जा सकता है कोरियाई कॉर्न डॉग, जानिए इसकी रेसिपी

पिछले कुछ सालों से भारत में भी कोरियाई खाने को खूब पसंद किया जा रहा है। इस क्यूजीन में मांडू, रामेन और किमबाप जैसे कई लजीज व्यंजन शामिल होते हैं। हालांकि, दक्षिण कोरिया का जो व्यंजन सभी को पसंद आता है, वह है कॉर्न डॉग। यह चीज से भरा एक मसालेदार स्नैक होता है, जिसे स्टिक पर लगाकर परोसा जाता है। आप इस पकवान को आसानी से रसोई में मौजूद सामग्रियों से बना सकते हैं। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।

कॉर्न डॉग पहले जानें क्या होता है कॉर्न डॉग कॉर्न डॉग दक्षिण कोरिया का लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, जो तला हुआ होता है। इसे बनाने के लिए हॉट डॉग यानि पैटी को स्टिक पर लगाकर चीज और मैदे की स्लरी से लपेटकर तला जाता है। तलने से पहले इस पर कॉर्न फ्लेक्स भी लगाए जाते हैं, ताकि यह कुरकुरा रहे। इसे खाने पर एक लंबा चीज पुल आता है, जो इसे और भी लजीज बना देता है। दक्षिण कोरिया में यह पकवान कई अलग-अलग फ्लेवर में मिलता है।

सामग्री कॉर्न डॉग बनाने के लिए आवश्यक सामग्री वैसे तो कोरियाई कॉर्न डॉग एक विदेशी पकवान है, लेकिन इसे आप रसोई में मौजूद साधारण सामग्रियों से बना सकते हैं। इसके लिए आपको मैदा, कॉर्न फ्लोर, कॉर्न फ्लेक्स, बेकिंग सोडा, नमक, चीनी, दूध, तेल, पनीर और चीज चाहिए होगी। इसके अलावा आपको कॉर्न डॉग को परोसने के लिए आइसक्रीम स्टिक की भी जरूरत पड़ेगी। अगर आप कोरियाई लोगों की तरह तीखा कॉर्न डॉग खाना चाहते हैं तो उसमें गोचुगारू (कोरियाई मिर्च) की जगह लाल मिर्च पाउडर मिला सकते हैं।

स्टेप 1 इस तरह तैयार करें कॉर्न डॉग का बैटर कोरियाई कॉर्न डॉग की रेसिपी की शुरुआत उसकी फिलिंग तैयार करने से होगी। इसके लिए पनीर को लंबे-लंबे टुकड़ों में काट लें और चीज के भी टुकड़े कर लें। अब दोनों को सीधा-सीधा आइसक्रीम स्टिक पर लगा दें। आप चाहें तो पनीर को मसालों से मैरीनेट भी कर सकते हैं। बैटर तैयार करने के लिए एक कटोरे में मैदा, कॉर्न फ्लोर, बेकिंग सोडा, नमक, चीनी और दूध मिलाएं। इसे लगातार मिलाते रहें, ताकि इसमें कोई गाठें न बन जाएं।