'हैबिट स्टैकिंग' के जरिए आदतें बदलकर आप खुद में कर सकते हैं सुधार, जानिए कैसे

आत्म-सुधार का मतलब है खुद को बेहतर बनाना। यह एक यात्रा है, जिसमें हम अपनी आदतों को सुधारते हैं और अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं। 'हैबिट स्टैकिंग' एक ऐसा तरीका है, जिससे हम आसानी से नई आदतें अपना सकते हैं। इसमें एक नई आदत को अपनी पहले से बनी हुई आदत के साथ जोड़ा जाता है। इससे हमें बदलाव करने में आसानी होती है और हम लगातार प्रेरित रहते हैं। आइए जानें इसे कैसे किया जाता है।

#1 सुबह की शुरुआत सही तरीके से करें सुबह की सही शुरुआत बहुत जरूरी है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले एक गिलास पानी का सेवन करें। इसके बाद ध्यान या योग करें, जिससे सकारात्मकता बढ़ती है। यह आपके मन और शरीर, दोनों के लिए फायदेमंद होगा। इसके बाद दांत साफ करें और इस आदत के साथ ऑयल पुलिंग और जीभ साफ करने की भी आदत डालें। इससे आपका दिन बेहतर तरीके से शुरू होगा और आप पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहेंगे।

#2 काम पर जाते समय एक नई आदत अपनाएं अगर आप रोजाना काम पर गाड़ी चलाते हुए जाते हैं तो इसे एक नई आदत के साथ जोड़ें। जैसे कि गाड़ी चलाते समय कोई ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट सुनें या भजन सुनें। इससे आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा और आपको नई जानकारी भी मिलेगी। यह तरीका न केवल आपके समय की बचत करेगा, बल्कि आपको सकारात्मक विचार सोचने पर भी मजबूर करेगा। इससे आपकी यात्रा का समय उपयोगी बनेगा और आप पूरे दिन उत्पादक बने रहेंगे।

Advertisement

#3 खाने की आदतों को एक साथ जोड़ें खाना खाते समय लोग अक्सर मोबाइल चलाते हैं या टीवी देखते हैं। इसके बजाय खाने के समय पूरा ध्यान उस पर ही रखें, ताकि आपको पोषण मिल सके। खाना खाने के बाद कुछ देर टहलने या हल्की एक्सरसाइज करने की आदत डालें। इससे आपका पाचन तंत्र बेहतर होगा और आपको ऊर्जा मिलेगी। इसके अलावा आपको भोजन करने के बाद गर्म पानी का सेवन करने और कुल्ला करने की भी आदत डालनी चाहिए।

Advertisement

#4 कसरत के बाद पोषण लें कसरत के बाद शरीर को पोषण की जरूरत होती है, ताकि मांसपेशियां मजबूत हो सकें और ऊर्जा बनी रहे। अगर आप पहले से ही एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद कुछ न कुछ पौष्टिक खाएं। इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी और आपको दोबारा ताकत भी मिल जाएगी। यह आदत आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होगी। नियमित रूप से पोषण लेने से आपका शरीर बेहतर तरीके से काम करेगा और आप अधिक फिट महसूस करेंगे।