रसोई के उपकरणों की उम्र बढ़ानी है तो अपनाएं ये 5 आसान टिप्स
क्या है खबर?
रसोई के उपकरणों को सही तरीके से उपयोग करने और उनकी नियमित देखभाल करने से उनकी उम्र बढ़ाई जा सकती है। सही तरीके से उपयोग न करने पर उपकरण जल्दी खराब हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने रसोई के उपकरणों की उम्र बढ़ा सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक सही रख सकते हैं। इन सुझावों को अपनाकर आप अपने रसोई के उपकरणों को नया जैसा बना सकते हैं।
#1
उपकरणों को साफ रखें
रसोई के उपकरणों को साफ रखना बहुत जरूरी है। हर उपयोग के बाद उन्हें पानी और साबुन से धोएं। इससे गंदगी और जमी हुई सामग्री हट जाएगी, जिससे उनका काम बेहतर रहेगा।
इसके अलावा नियमित सफाई से बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक तत्व भी दूर होते हैं। कुछ उपकरणों के लिए विशेष सफाई के तरीके होते हैं, जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए।
इस तरह आप अपने रसोई के उपकरणों को लंबे समय तक सही रख सकते हैं।
#2
सही तापमान पर उपयोग करें
हर रसोई उपकरण के लिए एक तय तापमान होता है, जिसे ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि ओवन, माइक्रोवेव, फ्रिज आदि।
अगर आप इन उपकरणों को सही तापमान पर नहीं उपयोग करेंगे तो वे जल्दी खराब हो सकते हैं।
उदाहरण के लिए ओवन को पहले से गर्म करना जरूरी होता है ताकि खाना सही तरीके से पके और माइक्रोवेव को ज्यादा भरने से बचें ताकि उसका काम खराब न हो।
#3
ज्यादा भार से बचें
किसी भी उपकरण पर ज्यादा भार डालने से बचें क्योंकि इससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है।
उदाहरण के लिए मिक्सर में अधिक सामग्री डालने से उसकी मोटर पर दबाव पड़ता है, जिससे वह जल्दी खराब हो सकता है।
इसी तरह वॉशिंग मशीन को ज्यादा भरने से उसके ड्रम और मोटर पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे वह खराब हो सकती है। इसलिए हमेशा उपकरणों की क्षमता के अनुसार ही उनका उपयोग करें।
#4
नियमित देखभाल करवाएं
रसोई उपकरणों की नियमित देखभाल करवाना भी जरूरी है ताकि किसी भी समस्या का समय पर समाधान हो सके।
अगर किसी उपकरण में कोई खामी आती है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं ताकि वह आगे चलकर बड़ी समस्या न बने।
इसके अलावा समय-समय पर तकनीकी जांच करवाने से उपकरणों की कार्यक्षमता बेहतर रहती है और वे लंबे समय तक सही रहते हैं। इस तरह आप अपने रसोई के उपकरणों को नया जैसा बना सकते हैं।
#5
उपयोग के बाद बिजली बंद करें
उपकरणों का उपयोग करने के बाद उन्हें तुरंत बंद कर दें ताकि अनावश्यक बिजली की खपत न हो।
इसके अलावा उपकरणों को लंबे समय तक चालू रखने से उनकी आंतरिक संरचना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि माइक्रोवेव या ओवन का लंबे समय तक चालू रहना उनकी गर्म करने की प्रणाली को खराब कर सकता है।
इसी तरह फ्रिज को लगातार चालू रखें, लेकिन दरवाजा खोलने पर उसे बंद कर दें ताकि बिजली की बचत हो सके।