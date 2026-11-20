सुबह के समय पी सकते हैं ये 5 स्वास्थ्यवर्धक पेय, दिन की शुरुआत होगी सही
क्या है खबर?
सुबह का समय दिन का सबसे अहम हिस्सा होता है और इस दौरान क्या किया जाए, यह आपके पूरे दिन को प्रभावित कर सकता है। अगर आप सुबह की शुरुआत सही तरीके से करेंगे तो दिनभर की थकान और आलस्य दूर हो जाएगी। इसके लिए आपको कुछ स्वास्थ्यवर्धक पेय के बारे में जानना जरूरी है, जो आपके शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ आपको तरोताजा भी महसूस कराएंगे। आइए ऐसे ही कुछ पेय के बारे में जानते हैं।
#1
नींबू पानी
नींबू पानी एक सरल और असरदार पेय है, जो आपके शरीर को तरोताजा रखता है और विटामिन-C देता है। यह पाचन को सुधारता है और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है।
इसे बनाने के लिए एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ें और थोड़ा शहद मिलाएं, फिर इसे सुबह खाली पेट पिएं।
यह न केवल आपको ताजगी का अहसास कराएगा, बल्कि दिनभर की ऊर्जा भी देगा। नियमित सेवन से सेहत में सुधार हो सकता है।
#2
ग्रीन टी
ग्रीन टी में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को साफ करने में मदद करते हैं।
यह पाचन को तेज करती है और वजन घटाने में सहायक हो सकती है।
इसे बनाने के लिए एक कप गर्म पानी में ग्रीन टी की पत्तियां डालें और 3-5 मिनट बाद इसे छानकर पिएं। इसमें आप स्वादानुसार शहद या नींबू मिला सकते हैं।
यह पेय आपको दिनभर ऊर्जावान बनाए रखेगा और दिमाग को साफ रखेगा।
#3
अदरक वाली चाय
अदरक वाली चाय एक पारंपरिक भारतीय पेय है, जो सर्दी-खांसी से राहत दिलाने में मदद करती है और शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाती है।
इसे बनाने के लिए एक पैन में पानी उबालें, फिर उसमें कटी हुई अदरक डालें और 10 मिनट तक पकाएं। अब इसमें चायपत्ती डालें और 5 मिनट तक फिर से उबालें। इसे छानकर कप में डालें, फिर स्वादानुसार शक्कर या शहद मिलाकर पिएं। यह पेय आपको गर्माहट देगा।
#4
नारियल पानी
नारियल पानी में प्राकृतिक तत्व होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देते हैं और पानी की कमी से बचाते हैं। इसमें पोटेशियम होता है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है।
इसे बनाने के लिए ताजे नारियल का पानी निकालें और उसे सीधा पिएं या बर्फ डालकर ठंडा-ठंडा पिएं।
यह पेय आपको तरोताजा महसूस कराएगा और दिनभर की ऊर्जा देगा। नियमित सेवन से सेहत में सुधार हो सकता है।
#5
गुनगुना दूध और हल्दी
गुनगुना दूध और हल्दी का मिश्रण एक पारंपरिक उपाय है, जो सूजन को कम करने वाले गुणों से भरपूर होता है। यह नींद सुधारने में मदद करता है और शरीर को आराम देता है।
इसे बनाने के लिए एक कप गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं, फिर इसमें स्वादानुसार शक्कर या शहद मिलाएं।
यह पेय आपको रातभर की अच्छी नींद देगा और सुबह ताजगी का अहसास कराएगा। नियमित सेवन से सेहत में सुधार हो सकता है।