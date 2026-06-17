योग बनाम जुम्बा: कौन-सी एक्सरसाइज है बेहतर? जानिए दोनों के फायदे और अन्य महत्वपूर्ण बातें

जुम्बा

जुम्बा क्या है और इसके फायदे

जुम्बा एक नाच-आधारित कसरत है, जिसमें तेज संगीत पर नाचते हुए विभिन्न कदम उठाए जाते हैं। यह एक मजेदार तरीका है जिससे लोग अपनी कैलोरी बर्न कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं। जुम्बा करने से दिल की धड़कन बढ़ती है, जिससे शरीर में खून का संचार बेहतर होता है। इसके अलावा यह तनाव कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद करता है। जुम्बा एक सामाजिक गतिविधि भी हो सकती है, जिससे मनोरंजन का भी अनुभव मिलता है।