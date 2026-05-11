दुनिया के 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वन्यजीव उद्यान, एक बार जरूर करें इनका रुख

दुनिया में कई ऐसे वन्यजीव पार्क हैं, जहां आपको प्रकृति की गोद में समय बिताने का मौका मिल सकता है। ये पार्क वन्यजीवों के लिए एक प्राकृतिक आवास के रूप में काम करते हैं। इनमें कई तरह के पेड़-पौधे और जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहां जानवर अपने प्राकृतिक माहौल में रहते हैं। अगर आप वन्यजीवों के बारे में और जानना चाहते हैं तो इन 5 वन्यजीव पार्क की यात्रा की योजना जरूर बनाएं।

#1 क्रूगर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण अफ्रीका में स्थित क्रूगर राष्ट्रीय उद्यान को पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा और लोकप्रिय उद्यान माना जाता है। यह 19,485 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहां कई तरह के वन्यजीव पाए जाते हैं। इस उद्यान में हाथी, शेर, चीता, हिरन, जिराफ और अन्य कई जानवर पाए जाते हैं। यहां आप सफारी करके इन जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। यहां की सफारी का अनुभव आपको हमेशा याद रहेगा।

#2 मानस राष्ट्रीय उद्यान मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है। यह पार्क यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। मानस उद्यान अपने अलग-अलग जीव-जंतु, पक्षियों और पेड़-पौधों के लिए जाना जाता है। यहां आप बाघ, गैंडे, हाथी, तेंदुआ और हिरन आदि जानवर देख सकते हैं। मानस उद्यान में पक्षियों को देखना भी एक खास अनुभव होता है। यहां कई तरह के पक्षी पाए जाते हैं, जो प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करते हैं।

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#3 येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान अमेरिका के वायोमिंग राज्य में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। यह पार्क अपने गर्म झरनों और ज्वालामुखियों के लिए मशहूर है। येलोस्टोन में भालू, भेड़िया, हिरन और लोमड़ी आदि जानवर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा यहां पक्षियों की भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। यहां आप ट्रेकिंग और कैंपिंग का भी मजा ले सकते हैं, जो आपकी यात्रा को और भी रोमांचक बनाएगा।

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#4 गलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर में स्थित गलापागोस द्वीप समूह अपने अनोखे जीव-जंतुओं के लिए मशहूर हैं। इस द्वीप समूह पर आपको ऐसी-ऐसी प्रजातियां मिलेंगी, जो दुनिया के किसी अन्य हिस्से में नहीं पाई जातीं। गलापागोस में समुद्री कछुए, समुद्री इगुआना और समुद्री पक्षी आदि देखे जा सकते हैं। यहां आप स्नोर्कलिंग और डाइविंग करके समुद्री जीवन का भी आनंद ले सकते हैं। यह द्वीप समूह पर्यावरण संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है।