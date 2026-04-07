विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026: डिजिटल डिटॉक्स के लिए इन 5 खूबसूरत जगहों पर जाएं

विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के गठन की सालगिरह के तौर पर मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित अलग-अलग मुद्दों के बारे में जागरूक करना है। इस बार यह दिवस 'डिजिटल डिटॉक्स' पर केंद्रित है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जहां जाकर आप डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं।

#1 कोच्चि (केरल) केरल के कोच्चि को पहले कोचीन के नाम से भी जाना जाता था। यह केरल का एक मुख्य बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र है। यहां पर आप हरे-भरे बागों, शांत झीलों और सुंदर समुद्र तटों का आनंद ले सकते हैं। कोच्चि में आप समुद्र तट पर आराम कर सकते हैं, झील पर नाव की सवारी कर सकते हैं और यहां के कई पुराने स्थलों को देख सकते हैं। यह जगह डिजिटल डिटॉक्स के लिए भी बेहतरीन मानी जाती है।

#2 कनाताल (उत्तराखंड) कनाताल उत्तराखंड का एक खूबसूरत पहाड़ी स्थल है। यह जगह अपने शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। यहां आकर आप डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं। कनाताल में आप पैदल यात्रा कर सकते हैं और यहां की खूबसूरत झीलों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के घने जंगलों में घूम भी सकते हैं। यह जगह आपको शहर की भागदौड़ से दूर एक सुकून भरा अनुभव देगी।

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#3 तीर्थन घाटी (हिमाचल प्रदेश) हिमाचल प्रदेश में स्थित तीर्थन घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। यहां आकर आप पहाड़ों, नदियों और जंगलों के बीच समय बिता सकते हैं। तीर्थन घाटी में आप पैदल यात्रा कर सकते हैं और यहां की कई झीलों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के घने जंगलों में घूम भी सकते हैं। यह जगह आपको शहर की भागदौड़ से दूर एक सुकून भरा अनुभव देगी।

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#4 चिकमगलूर (कर्नाटक) कर्नाटक में स्थित चिकमगलूर अपनी कॉफी बागानों और हरी-भरी पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। यहां आकर आप कॉफी के बागान देख सकते हैं और ताजगी भरी हवा का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा चिकमगलूर में कई मंदिर और झरने भी हैं, जो इसे खास बनाते हैं। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको सुकून का अनुभव कराएगी। यह जगह डिजिटल डिटॉक्स के लिए बेहतरीन मानी जाती है।