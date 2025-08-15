पारंपरिक जूतियों के साथ इन 4 परिधान को पहन सकती हैं महिलाएं, लगेंगी बेहद खूबसूरत

पारंपरिक जूती भारतीय महिलाओं के पसंदीदा फुट वियर में से एक है। यह न केवल आरामदायक होती है, बल्कि पूरे लुक को भी खास बना देती है। जूती पंजाब का पारंपरिक फुट वियर है, जो अब पूरे देश में प्रसिद्ध है। सही कपड़े और जूतियों का मेल आपको एक अलग ही लुक दे सकता है। आज के फैशन टिप्स में हम आपको कुछ ऐसे परिधान बताएंगे, जो पारंपरिक जूतियों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं।

#1 सलवार-कमीज सलवार-कमीज पंजाब का एक पारंपरिक पहनावा है। इसमें कुर्ता, सलवार और दुपट्टा शामिल होते हैं। अगर आप इसे पारंपरिक जूतियों के साथ पहनती हैं तो आपका लुक बहुत ही आकर्षक लग सकता है। खासकर, अगर आपका कुर्ता हाथ की कढ़ाई वाला हो या उस पर कोई अनोखा डिजाइन हो तो यह जूती के साथ बहुत अच्छा लगेगा। यह संयोजन आपको एक शाही अंदाज दे सकता है।

#2 लहंगा-चोली लहंगा-चोली शादी या खास मौकों पर पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक है। इस तरह के परिधान के साथ जूती बहुत ही आकर्षक लग सकती है। खासकर बनारसी सिल्क या दक्षिण भारतीय लहंगे पर तो यह फुट वियर चार चांद लगा सकता है। लहंगे में चलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए आपको थोड़ी हील वाली जूती चुननी चाहिए। हालांकि, इस फुट वियर को पहनकर आपके पैरों में दर्द नहीं होगा।

#3 साड़ी साड़ी भारतीय महिलाओं का सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय पहनावा है। इसे पारंपरिक जूतियों के साथ पहनने से आप किसी महारानी जैसा महसूस करेंगी। चिकनकारी, शिफॉन, बनारसी, सिल्क और हर प्रकार की साड़ी के साथ यह फुट वियर बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपकी साड़ी पर कढ़ाई का काम है तो उसके साथ डिजाइनर जूती पहनना सही रहेगा। वहीं, प्लेन साड़ी के साथ प्रिंटेड जूती पहनना ज्यादा सही रहेगा।