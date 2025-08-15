त्योहारों के दौरान भोग लगाने के लिए बनाएं ये 5 तरह की पंजीरी, आसान है रेसिपी

पंजीरी एक ऐसा पकवान है, जिसे जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर खास तौर से बनाया जाता है। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषक तत्वों से भरपूर भी होती है। पंजीरी में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और विटामिन होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ कई बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको पंजीरी की 5 अलग-अलग रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप त्योहारों के समय बना सकते हैं।

#1 सूखे मेवों वाली पंजीरी सूखे मेवों वाली पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले काजू, बादाम, खरबूजे के बीज, लौंग, इलायची और अखरोट को अलग-अलग भूनकर एक प्लेट में निकाल लें। अब एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें सूजी को हल्का भूरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें पिसी चीनी मिलाएं और गैस बंद कर दें। इसके बाद सूखे मेवों को सूजी में मिलाकर इस मिश्रण को ठंडा करके एक डिब्बे में भरकर रखें।

#2 मूंगदाल वाली पंजीरी मूंगदाल वाली पंजीरी बनाने के लिए मूंगदाल को धीमी आंच पर भूनें, फिर उसे एक प्लेट में निकालें। इसके बाद कढ़ाई में धीमी आंच पर घी गर्म करें और उसमें पहले सूजी को हल्का भूरा होने तक भूनें। अब इसमें पिसी चीनी मिलाकर गैस बंद कर दें। सूजी और मूंगदाल को एक साथ मिलाएं और ठंडा होने दें। अंत में मिश्रण को किसी डिब्बे में भरकर रख लें और खाने से पहले भोग लगाना न भूलें।

#3 रागी वाली पंजीरी इस व्यंजन को बनाने के लिए सबसे पहले रागी को धीमी आंच पर भूनकर एक प्लेट में निकाल लें। इसके बाद कढ़ाई में धीमी आंच पर घी गर्म करें और उसमें सूजी को हल्का भूरा होने तक भूनें। इसमें पिसी चीनी मिलाकर गैस बंद कर दें। अब सूजी और रागी को एक साथ मिलाएं और ठंडा होने दें। अंत में मिश्रण को किसी डिब्बे में भरकर रख लें। आप चाहें तो इसमें भी सूखे मेवे मिला सकते हैं।

#4 चावल वाली पंजीरी चावल वाली पंजीरी तैयार करने के लिए चावल को पानी से धोकर 30 मिनट के लिए भिगो दें। अब इन्हें एक सूती कपड़े से ढककर 30 मिनट के लिए सुखा लें। इसके बाद धीमी आंच पर घी गर्म करें और उसमें पहले चावल को हल्का भूरा होने तक भूनें। अब इसमें सूजी, इलायची पाउडर और पिसी चीनी मिलाकर गैस बंद कर दें। अब सूजी और चावल को एक साथ मिलाएं और ठंडा होने दें।