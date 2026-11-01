सर्दियों के दौरान भारतीयों को अपनानी चाहिए ये 5 आदतें, स्वास्थ्य रहेगा अच्छा
क्या है खबर?
सर्दियों का मौसम अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आता है, जैसे कि बढ़ता वजन, थकान और त्वचा का सूखापन। इस दौरान कई लोग फिटनेस रूटीन को नजरअंदाज कर देते हैं और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में इस मौसम में स्वस्थ रहने के लिए कुछ आसान और प्रभावी आदतें अपनाई जा सकती हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी आदतें बताते हैं, जिनसे सर्दियों के दौरान आप स्वस्थ रह सकते हैं।
#1
गर्म पानी का करें सेवन
सर्दियों में शरीर का तापमान काफी गिर जाता है। इससे बचाव के लिए गर्म पानी का सेवन करें।
यह शरीर को गर्माहट देने के साथ-साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी दे सकता है। रोजाना गर्म पानी पीने से शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं और त्वचा की चमक भी बढ़ती है।
इसके अलावा गर्म पानी पाचन को सही रखने में भी मदद करता है। इसे पीने से शरीर के कई कार्य अच्छी तरह होते हैं।
#2
रोजाना करें हल्की कसरत
सर्दियों में ठंड के कारण कई लोग कसरत नहीं करते हैं, लेकिन यह आदत सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। कसरत न करने से वजन बढ़ता है और शरीर कमजोर हो जाता है।
इससे बचने के लिए रोजाना हल्की कसरत करना जरूरी है। आप सुबह या शाम, किसी भी समय आधे घंटे तक टहल सकते हैं।
इसके अलावा आप योग या स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। इससे शरीर में गर्मी बनी रहती है और आप स्वस्थ रहते हैं।
#3
लें संतुलित डाइट
सर्दियों में शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, इसलिए संतुलित डाइट का पालन करना जरूरी है। अपने खाने में प्रोटीन, विटामिन, खनिज और फाइबर शामिल करें, ताकि शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल सकें।
इसके अलावा संतुलित डाइट से शरीर को गर्माहट मिलती है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी मजबूत होती है। अपने खाने में हरी सब्जियां, फल, दलिया, दालें और सूखे मेवे शामिल करें।
#4
न होने दें पानी की कमी
सर्दियों में प्यास कम लगती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पानी का सेवन कम कर दें। शरीर को पानी की सही मात्रा में रखने के लिए रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है।
इसके साथ ही मौसमी फल और सब्जियों का रस भी शामिल करें। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और त्वचा भी सूखी नहीं होगी।
इसके अलावा यह आदत पाचन को सही रखने में भी मदद कर सकती है।
#5
लें पर्याप्त नींद
नींद की कमी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। यह खासकर सर्दियों में अधिक महसूस होती है, क्योंकि ठंडे माहौल में सोने पर शरीर को गर्माहट बनाए रखना मुश्किल हो जाता है।
इससे बचने के लिए बिस्तर पर जाने से पहले गर्म दूध का सेवन करें। इसके साथ ही सोने से पहले मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें और कमरे का तापमान सामान्य रखें।
इन सभी चीजों का ध्यान रखने से अच्छी नींद आएगी।