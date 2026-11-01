सर्दियों के दौरान भारतीयों को अपनानी चाहिए ये 5 आदतें, स्वास्थ्य रहेगा अच्छा

सर्दियों में ठंड के कारण कई लोग कसरत नहीं करते हैं, लेकिन यह आदत सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। कसरत न करने से वजन बढ़ता है और शरीर कमजोर हो जाता है।

इससे बचने के लिए रोजाना हल्की कसरत करना जरूरी है। आप सुबह या शाम, किसी भी समय आधे घंटे तक टहल सकते हैं।

इसके अलावा आप योग या स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। इससे शरीर में गर्मी बनी रहती है और आप स्वस्थ रहते हैं।