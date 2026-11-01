सर्दियों में इस तरह से रखें अपनी त्वचा का ख्याल, मिलेगा निखार और स्वस्थ त्वचा
क्या है खबर?
सर्दियां आते ही त्वचा में बदलाव देखने को मिलते हैं। कई लोगों की त्वचा सर्दियों में सूखी हो जाती है, जबकि कुछ को मुंहासों की समस्या का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए सर्दियों में त्वचा की देखभाल के लिए एक अच्छी दिनचर्या बनाना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप सर्दियों के दौरान अपनी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रख सकते हैं।
#1
त्वचा को नमी देना है जरूरी
सर्दियों में त्वचा में नमी बनाए रखने के लिए रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। इसके अलावा आप अपने शरीर को नमी देने के लिए ताजे फलों का रस या नारियल पानी भी पी सकते हैं।
साथ ही दिन में 2 बार चेहरे को साफ पानी से धोकर मॉइस्चराइजर लगाएं। इससे आपकी त्वचा को जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे और वह स्वस्थ रहेगी।
सर्दियों में नमी बनाए रखने के लिए यह एक अच्छा तरीका है।
#2
त्वचा की सफाई करें
त्वचा की मृत कोशिकाओं से छुटकारा पाने के लिए स्क्रब करना जरूरी है। यह प्रक्रिया त्वचा की गहराई से सफाई करने में मदद करती है।
इसके लिए आप हफ्ते में 2 बार स्क्रब करने के बाद मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का फेस पैक लगाएं। इससे आपकी त्वचा की गंदगी बाहर निकल जाएगी और त्वचा में निखार आएगा।
हालांकि, मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल सूखी त्वचा वाले लोग हफ्ते में एक बार ही करें।
#3
मॉइस्चराइजिंग है जरूरी
सर्दियों में त्वचा की नमी खो जाती है, इसलिए इसे मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप प्राकृतिक मॉइस्चराइजर, जैसे नारियल तेल, जैतून का तेल या एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इनसे आपकी त्वचा को गहराई से नमी मिलेगी और वह मुलायम बनेगी। इसके अलावा आप बाजार से खरीदे गए मॉइस्चराइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वह त्वचा के लिए सुरक्षित और हल्का हो।
#4
सनस्क्रीन लगाना न भूलें
चाहे मौसम कोई भी हो, सूरज की किरणें हमेशा आपकी त्वचा पर प्रभाव डालती हैं। इसलिए, हर मौसम में सनस्क्रीन लगाना जरूरी है।
सर्दियों में भी सूरज की हानिकारक किरणें आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए, रोजाना 15 से 20 मिनट पहले अपने चेहरे, हाथों और पैरों पर पर्याप्त मात्रा में सनस्क्रीन लगाएं।
इससे आपकी त्वचा सुरक्षित रहेगी और किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
#5
सही खान-पान अपनाएं
आपकी खाने की आदतें भी आपकी त्वचा की सेहत पर बड़ा असर डालती हैं। विटामिन-C, विटामिन-E और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर आहार आपकी त्वचा को पोषण देता है और उसे स्वस्थ रखता है।
इसके लिए आप डाइट में संतरा, कीवी, पपीता, गाजर और हरी सब्जियां शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रेट रहने के लिए नारियल पानी, ताजे फलों का रस और हर्बल चाय का सेवन करें।
इस तरह की डाइट आपकी त्वचा की देखभाल में मददगार साबित हो सकती है।