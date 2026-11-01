सर्दियों में इस तरह से रखें अपनी त्वचा का ख्याल

सर्दियों में इस तरह से रखें अपनी त्वचा का ख्याल, मिलेगा निखार और स्वस्थ त्वचा

लेखन सयाली 10:23 am Nov 01, 202610:23 am

क्या है खबर?

सर्दियां आते ही त्वचा में बदलाव देखने को मिलते हैं। कई लोगों की त्वचा सर्दियों में सूखी हो जाती है, जबकि कुछ को मुंहासों की समस्या का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए सर्दियों में त्वचा की देखभाल के लिए एक अच्छी दिनचर्या बनाना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप सर्दियों के दौरान अपनी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रख सकते हैं।