सर्दियों के दौरान रात के समय त्वचा की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 सरल टिप्स

सर्दी के मौसम में त्वचा की देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर जब रात की बात आती है। इस समय त्वचा को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है ताकि वह रूखी और बेजान न दिखे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और असरदार तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप रात में अपनी त्वचा को पोषण दे सकते हैं और सुबह उठते ही तरोताजा महसूस कर सकते हैं।

#1 चेहरे को धोने के बाद नमी दें रात को सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से धो लें। इसके लिए एक हल्का फेसवॉश इस्तेमाल करें, जो आपकी त्वचा की गंदगी और अशुद्धियों को दूर करे। इसके बाद अपने चेहरे पर एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं, जो आपकी त्वचा को नमी देगा और उसे सूखने से बचाएगा। यह आपकी त्वचा को रात भर पोषण देगा और सुबह उठते ही आपकी त्वचा तरोताजा और मुलायम महसूस होगी।

#2 आंखों की देखभाल करें आंखों के नीचे की त्वचा बहुत नाजुक होती है और सर्दियों में इसमें सूखापन आ सकता है। इसके लिए एक अच्छी आंखों की क्रीम का उपयोग करें, जो आपकी आंखों की देखभाल करे और उन्हें नमी दे। आंखों की क्रीम में विटामिन-E और हाइलूरोनिक एसिड जैसे तत्व होने चाहिए, जो आंखों के आसपास की त्वचा को पोषण देंगे और उसे स्वस्थ बनाए रखेंगे। यह आपकी आंखों की थकान को भी कम करेगा।

#3 होंठों को नमी दें सर्दियों में होंठ जल्दी सूख जाते हैं और फट सकते हैं। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए रात को सोने से पहले अपने होंठों पर एक अच्छा लिप बाम लगाएं, जिसमें प्राकृतिक तेल जैसे नारियल या बादाम का तेल हो। ये तेल आपके होंठों को नमी देंगे और उन्हें फटने से बचाएंगे। इस तरह आप अपने होंठों को सर्दियों के दौरान भी मुलायम और स्वस्थ रख सकते हैं।

#4 हाथों और पैरों का भी रखें ध्यान हाथ और पैर भी सर्दियों के दौरान सूख जाते हैं इसलिए इन्हें भी नजरअंदाज न करें। इसके लिए रात को सोने से पहले अपने हाथों और पैरों पर एक अच्छा नमी देने वाला लोशन या क्रीम लगाएं, खासकर एड़ियों पर ध्यान दें क्योंकि ये सबसे ज्यादा सूखते हैं। इसके अलावा हाथों पर भी नियमित रूप से नमी देने वाला लगाना न भूलें ताकि वे मुलायम और स्वस्थ बने रहें।