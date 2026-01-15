सिर्फ भारत में पाए जाते हैं ये 5 जंगली जानवर, जानिए इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें

भारत को वन्यजीवों के लिए स्वर्ग माना जाता है। यहां कई ऐसे जंगली जानवर पाए जाते हैं, जो अन्य देशों में नहीं मिलते। इनमें से कुछ जानवर तो केवल भारत में ही पाए जाते हैं। ऐसे ही कुछ खास जानवरों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो केवल भारत में पाए जाते हैं और इन्हें देखने का अनुभव बहुत ही अनोखा और रोमांचक है। आइए इनके बारे में जानते हैं।

#1 एशियाई शेर एशियाई शेर भारत के गुजरात राज्य के गिर वन में पाए जाते हैं। ये शेर अन्य किसी देश में नहीं मिलते। इनकी संख्या घटने के कारण इन्हें सुरक्षित किया जा रहा है और इनका बचाव कार्य भी चलाया जा रहा है। एशियाई शेरों की एकमात्र आबादी गिर नेशनल पार्क में रहती है। यहां इनका संरक्षण किया जा रहा है ताकि इनकी संख्या बढ़ सके और ये अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रह सकें।

#2 संगाई हिरण संगाई हिरण मणिपुर राज्य में पाए जाने वाला एक अनोखा हिरण है, जो केवल इसी जगह मिलता है। इनकी चार टांगें होती हैं, जिनमें से तीन सामान्य होती हैं जबकि एक टांग छोटी होती है। यह हिरण अपने अनोखे आकार और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। संगाई हिरण को देखने का अनुभव बहुत ही रोमांचक है और यह केवल मणिपुर में ही पाया जाता है।

#3 लायन-टेल्ड मकाक लायन-टेल्ड मकाक भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका नाम इनके सिर पर स्थित लंबे काले बालों के कारण ऐसा है कि जैसे किसी शेर ने इन्हें माथे पर बैठा रखा हो। ये बंदर बहुत ही चंचल और सामाजिक होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये केवल पश्चिमी घाट क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, जिससे इन्हें देखने का अनुभव बहुत ही अनोखा और रोमांचक है।

#4 नीलगिरी तहर नीलगिरी तहर दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाने वाली एक खास प्रजाति है, जो केवल इसी क्षेत्र में मिलती है। इनकी शारीरिक बनावट इन्हें ठंडे वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाती है। नीलगिरी तहर को देखने का अनुभव बहुत ही रोचक है और यह केवल दक्षिण भारत में ही पाया जाता है, जिससे इन्हें देखने का अनुभव बहुत ही अनोखा और रोमांचक है।