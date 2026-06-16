गर्मियों में ब्लड शुगर बढ़ने से जुड़े संकेत और उपाय

गर्मियों के दौरान बढ़ सकता है ब्लड शुगर का स्तर, ये हैं संकेत और उपाय

लेखन अंजली 09:53 am Jun 16, 202609:53 am

क्या है खबर?

गर्मियों के दौरान ब्लड शुगर का स्तर बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, भले ही आप सेहतमंद आहार का पालन कर रहे हों। इस मौसम में गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी और खनिजों का असंतुलन जैसे कई बदलाव आते हैं, जो ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं। आइए जानें कि गर्मियों में ब्लड शुगर के स्तर के बढ़ने का कारण और इसके स्तर को नियंत्रित करने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है।