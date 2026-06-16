गर्मियों के दौरान बढ़ सकता है ब्लड शुगर का स्तर, ये हैं संकेत और उपाय
क्या है खबर?
गर्मियों के दौरान ब्लड शुगर का स्तर बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, भले ही आप सेहतमंद आहार का पालन कर रहे हों। इस मौसम में गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी और खनिजों का असंतुलन जैसे कई बदलाव आते हैं, जो ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं। आइए जानें कि गर्मियों में ब्लड शुगर के स्तर के बढ़ने का कारण और इसके स्तर को नियंत्रित करने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है।
#1
अधिक प्यास लगना है एक संकेत
गर्मियों के दौरान अधिक प्यास लगना एक सामान्य लक्षण है और यह आपके ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ाने का कारण बन सकता है। अधिक प्यास लगने का मतलब है कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पी रहे हैं। यह स्थिति शरीर में खनिजों का असंतुलन का संकेत देती है, जो ब्लड शुगर को प्रभावित कर सकती है। इस समस्या से बचने के लिए रोजाना 8 से 10 गिलास पानी का सेवन करें।
#2
अधिक थकान महसूस होना है गंभीर संकेत
अगर आप गर्मियों में अधिक थकान महसूस कर रहे हैं तो यह ब्लड शुगर के स्तर के बढ़ने का संकेत हो सकता है। गर्मी के कारण शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे थकान होती है। इसके अलावा पानी की कमी और खनिजों का असंतुलन भी इस समस्या को बढ़ा सकते हैं। इससे निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और खनिजों से भरपूर तरल पदार्थों का सेवन करें।
#3
अधिक भूख लगना है समस्या
गर्मियों में अधिक भूख लगना भी एक आम समस्या है, लेकिन यह आपके ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित कर सकती है। गर्मी के कारण शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, जिससे भूख बढ़ जाती है। इसके अलावा पानी की कमी और खनिजों का असंतुलन भी इस समस्या को बढ़ा सकते हैं। इससे बचने के लिए रोजाना 8 से 10 गिलास पानी का सेवन करें और खनिजों से भरपूर तरल पदार्थों का सेवन करें।
#4
अधिक पसीना आना है संकेत
अधिक पसीना आना भी ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित कर सकता है। गर्मी के कारण शरीर को ठंडा रखने के लिए ज्यादा पसीना आना पड़ता है, जिससे इंसुलिन की संवेदनशीलता पर असर पड़ता है। इससे ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है। इस समस्या से बचने के लिए रोजाना 8 से 10 गिलास पानी का सेवन करें और खनिजों से भरपूर तरल पदार्थों का सेवन करें। इसके अलावा ठंडे माहौल में रहें।
#5
खान-पान का ध्यान रखें
खान-पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि गलत खान-पान भी ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित कर सकता है। गर्मियों में ताजे फलों और सब्जियों का सेवन करें क्योंकि इनमें विटामिन्स और खनिज होते हैं, जो शरीर को ठंडक देते हैं। इसके अलावा तले-भुने खाने और ठंडे पेय पदार्थों से बचें क्योंकि इनमें शक्कर होती है, जो ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा सकती है।