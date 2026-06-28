युवा किशोर होते जा रहे हैं मोटापे का शिकार, ये 5 आदतें हो सकती हैं कारण
क्या है खबर?
आजकल युवा किशोरों के बीच तेजी से मोटापा बढ़ रहा है। इसके कारण न केवल उनका शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इस लेख में हम कुछ मुख्य आदतों पर चर्चा करेंगे, जिनके कारण युवा किशोर मोटापे का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा हम मोटापे से निपटने के लिए कुछ उपयोगी सुझाव भी देंगे, जो उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने में मदद करेंगे।
#1
गलत खान-पान की आदतें
युवा किशोरों के बीच गलत खान-पान की आदतें आम हैं। फास्ट फूड, जंक फूड और ठंडे पेय जैसे अस्वास्थ्यकर विकल्पों का सेवन बढ़ता जा रहा है। इन खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में शक्कर और चर्बी होती है, जो मोटापे का मुख्य कारण हैं। इसके अलावा इनका पाचन तंत्र पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए युवा किशोरों को अपने खाने में ताजे फल, सब्जियां और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन शामिल करना चाहिए।
#2
शारीरिक गतिविधियों की कमी
आजकल युवा किशोरों के पास शारीरिक गतिविधियों के लिए समय नहीं होता। वे अधिकतर समय कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन के सामने बिताते हैं, जिससे उनकी शारीरिक गतिविधियां बहुत कम हो जाती हैं। इससे न केवल उनका वजन बढ़ता है, बल्कि उनकी मांसपेशियां भी कमजोर होती जाती हैं। इसलिए युवा किशोरों को रोजाना कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम करना चाहिए, ताकि उनका वजन नियंत्रित रहे और वे स्वस्थ रहें।
#3
सोशल मीडिया का प्रभाव
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखने-सुनने को बहुत कुछ मिलता है, जो युवा किशोरों को गलत संदेश देता है। जैसे कि पतले रहने या खूबसूरत दिखने के लिए वे किसी भी तरह की डाइटिंग करना सही समझते हैं, भले ही वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। इसके अलावा सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले मॉडल और सितारों की शारीरिक बनावट भी युवा किशोरों पर दबाव डालती हैं, जिससे वे अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं।
#4
मानसिक तनाव और अवसाद
मानसिक तनाव और अवसाद भी मोटापे का एक अहम कारण हो सकता है। युवा किशोर अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और कई बार अवसाद का शिकार हो जाते हैं। इस स्थिति में वे अपने खाने-पीने पर ध्यान नहीं दे पाते और अस्वस्थ आहार लेते हैं, जिससे उनका वजन तेजी से बढ़ता जाता है। इसलिए, युवा किशोरों को मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए।
#5
नींद की कमी
नींद पूरी न होने पर भी वजन बढ़ने का खतरा रहता है, क्योंकि इससे शरीर का हार्मोनल संतुलन बिगड़ जाता है। हार्मोनल असंतुलन होने पर भूख कम लगने के बजाय बार-बार लगती रहती है। इससे मोटापा बढ़ने लगता है। इसलिए, युवा किशोरों को पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें नियमित रूप से व्यायाम करनी चाहिए और संतुलित आहार अपनाना चाहिए, ताकि उनका वजन नियंत्रित रहे और वे स्वस्थ रहें।