युवा किशोरों के मोटापे की वजह

युवा किशोर होते जा रहे हैं मोटापे का शिकार, ये 5 आदतें हो सकती हैं कारण

लेखन सयाली 05:17 pm Jun 28, 202605:17 pm

क्या है खबर?

आजकल युवा किशोरों के बीच तेजी से मोटापा बढ़ रहा है। इसके कारण न केवल उनका शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इस लेख में हम कुछ मुख्य आदतों पर चर्चा करेंगे, जिनके कारण युवा किशोर मोटापे का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा हम मोटापे से निपटने के लिए कुछ उपयोगी सुझाव भी देंगे, जो उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने में मदद करेंगे।