लिली के फूल को बिल्ली से दूर रखें, जानिए इसके पीछे का कारण

कई लोग अपने घर या आंगन में तरह-तरह के फूल लगाना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ फूल ऐसे होते हैं, जो जानवरों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इनमें लिली का फूल भी शामिल है। लिली के फूल बिल्लियों के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। अगर आपकी बिल्ली घर में लिली के फूल के पास भी जाती है तो तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। आइए जानते हैं कि लिली के फूल से क्या-क्या नुकसान हो सकता है।

#1 किडनी पर पड़ता है बुरा प्रभाव लिली के फूल की पत्तियों और कंद में ऐसे तत्व होते हैं, जो बिल्लियों की किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपकी बिल्ली लिली के फूल की पत्तियों को चाट लेती है या फिर उसका कंद निगल जाती है तो उसे उल्टी, दस्त, पेट दर्द और भूख न लगने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा लिली के फूल की पत्तियों और कंद के कारण बिल्लियों की किडनी पर भी बुरा असर पड़ सकता है।

#2 लिली के फूल से हो सकती है ये समस्याएं लिली के फूल की पत्तियों और कंद के कारण बिल्लियों में पानी की कमी, नमक की गड़बड़ी, पेशाब की नली में संक्रमण और किडनी स्टोन जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा लिली के फूल से बिल्लियों की किडनी पर भी बुरा असर पड़ता है, जिससे उनकी किडनी खराब होने का खतरा बढ़ जाता है।

#3 इन फूलों को भी रखें बिल्ली से दूर लिली के अलावा डैफोडिल्स, ऑक्सालिस, फॉक्सग्लोव, रोडोडेंड्रॉन, डेल्फिनियम, आइरिस, आर्निका, लैबर्नम, मोर्निंग ग्लोरी, वोल्फ्सबेन, बुचुल्जिया, ब्लूबेल्स, येलोबेल्स, किंगबोल्ड, मिस्टलटो, लैवेंडर, हिबिस्कस, लिलाक, क्रोकस, डेजी, डैफोडिल आदि को भी बिल्ली से दूर रखना जरूरी है। इसलिए इन फूलों से भी बिल्ली को दूर रखें क्योंकि इनके करीब जाने से भी आपकी बिल्ली बीमार पड़ सकती है।