सब्जियों की खरीदारी करते समय इन बातों का रखें ध्यान, मिलेगी ताजी सब्जियां

सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होती हैं। इनका सेवन विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होता है, जो हमारी सेहत को बनाए रखने में मदद करते हैं। ताजी और पौष्टिक सब्जियां न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं, बल्कि खाने का स्वाद भी बढ़ाती हैं। इसलिए सब्जियों की खरीदारी करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपको बाजार में ताजी और बेहतरीन सब्जियां मिल सकें। आइए इसके बारे में जानते हैं।

#1 मौसमी सब्जियों का चयन करें सबसे पहले मौसमी सब्जियों का चयन करें क्योंकि ये ताजी और पौष्टिक होती हैं। हर मौसम में अलग-अलग सब्जियां उपलब्ध होती हैं, जो उस समय की जलवायु और मिट्टी के अनुकूल होती हैं। उदाहरण के लिए गर्मियों में लौकी, करेला, टिंडा और तरबूज जैसी सब्जियां मिलती हैं, जबकि सर्दियों में गाजर, मूली, पालक और मटर जैसी सब्जियां ताजगी से भरपूर होती हैं। मौसमी सब्जियों का सेवन करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर रहता है।

#2 रंग और आकार पर ध्यान दें सब्जियों का रंग और आकार भी उनकी ताजगी का संकेत देता है। जब आप सब्जियां खरीदने जाएं तो हमेशा गहरी हरी, चमकीली और बिना किसी धब्बे वाली सब्जियों को प्राथमिकता दें। उदाहरण के लिए टमाटर लाल होना चाहिए और उसमें कोई दरार नहीं होनी चाहिए। इसी तरह बैंगन चिकना और चमकदार होना चाहिए। इस तरह की सब्जियां ताजी होती हैं और खाने में भी स्वादिष्ट लगती हैं।

#3 खुशबू की जांच करें खुशबू भी ताजी सब्जियों की पहचान होती है। जब आप सब्जियां खरीदें तो उनकी खुशबू पर ध्यान दें। अगर सब्जियों से ताजगी भरी खुशबू आ रही हो तो समझ जाइए कि वे ताजी हैं। उदाहरण के लिए अदरक या लहसुन की ताजा गांठे मजबूत खुशबू देती हैं, जबकि पुरानी गांठे सुगंधहीन होती हैं। इसी तरह धनिये की पत्तियां भी ताजी होनी चाहिएं, जिनसे ताजगी भरी सुगंध आती हो।

#4 स्थानीय बाजार पर निर्भर रहें स्थानीय बाजार में मिलने वाली सब्जियां आमतौर पर ताजी होती हैं क्योंकि उन्हें कम दूरी तय करनी पड़ती है और वे जल्दी बाजार तक पहुंचाई जाती हैं। इसके अलावा स्थानीय किसान अपनी फसलें खुद उगाते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता बेहतर होती है। जब आप स्थानीय बाजार से सब्जियां खरीदते हैं तो आपको ताजगी भरी और पौष्टिक सब्जियां मिलती हैं। इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है।