रोजाना प्लैंक जैक्स करने से मिल सकते हैं कई फायदे, जानिए अभ्यास करने का तरीका

प्लैंक जैक एक प्रभावी एक्सरसाइज है, जो पूरे शरीर को मजबूती देने के साथ-साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी दे सकता है। यह एक्सरसाइज खासतौर पर पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है और शरीर की संतुलन शक्ति को बढ़ाता है। इसके अलावा यह दिल को स्वस्थ रखने में भी सहायक है। आइए आज हम आपको इस एक्सरसाइज को करने का तरीका और इसके फायदे बताते हैं, जिससे आप अपने स्वास्थ्य लक्ष्य को आसानी से पा सकें।

अभ्यास प्लैंक जैक करने का तरीका प्लैंक जैक करने के लिए सबसे पहले जमीन पर सीधे खड़े हो जाएं, फिर पैरों को कूदते हुए खोलें और बंद करें। इस दौरान अपने हाथों को भी ऊपर से नीचे लाएं। यह आपके पूरे शरीर को सक्रिय रखता है और आपको ऊर्जा देता है। इसे 30 सेकंड तक दोहराएं, फिर थोड़ी देर आराम करें और दोबारा शुरू करें। इस एक्सरसाइज को 3 बार दोहराएं ताकि आपके शरीर की सभी मांसपेशियां काम करें और आपको अधिकतम लाभ मिले।

#1 पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने का तरीका प्लैंक जैक करते समय आपके पेट की मांसपेशियां सबसे ज्यादा काम करती हैं। जब आप अपने पैरों को खोलते और बंद करते हैं तो आपके पेट की मांसपेशियां भी सक्रिय रहती हैं। इससे आपका पेट अंदर की ओर खींचता है और मजबूत होता है। इसे नियमित रूप से करने पर आपके पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और आपकी कोर शक्ति बढ़ती है, जिससे आपको एक मजबूत और आकर्षक लुक मिलता है।

#2 संतुलन शक्ति बढ़ाने का तरीका प्लैंक जैक करने से आपके शरीर की संतुलन शक्ति भी बढ़ती है। जब आप पैरों को खोलते और बंद करते हैं तो आपका पूरा शरीर संतुलित रहना पड़ता है, जिससे आपकी संतुलन शक्ति में सुधार होता है। इसे नियमित रूप से करने पर आपके पैरों और हाथों का संतुलन बेहतर होता है, जिससे आप अन्य एक्सरसाइज भी आसानी से कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आपका पूरा शरीर सक्रिय रहता है और आप अधिक ऊर्जा महसूस करते हैं।

#3 दिल को स्वस्थ रखने का तरीका प्लैंक जैक एक दिल के लिए फायदेमंद एक्सरसाइज भी है, जो आपके दिल की धड़कन को तेज करता है और रक्त के बहाव को सुधारता है। इसे करने से आपका दिल स्वस्थ रहता है और आपकी ऊर्जा स्तर बढ़ती है। नियमित रूप से प्लैंक जैक करने से आपके दिल की धड़कन बेहतर होती है, जिससे आप अधिक सक्रिय महसूस करते हैं। इस एक्सरसाइज से आपका पूरा शरीर सक्रिय रहता है और आप अधिक ऊर्जा महसूस करते हैं।