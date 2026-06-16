वॉकिंग मीटिंग का चलन

दुनियाभर में क्यों ट्रेंड कर रही हैं 'वॉकिंग मीटिंग'? जानिए इस चलन के बारे में सबकुछ

लेखन सयाली 06:07 pm Jun 16, 202606:07 pm

क्या है खबर?

'वॉकिंग मीटिंग' एक नया चलन है, जो दुनियाभर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस तरीके में लोग बैठने के बजाय चलते-फिरते मीटिंग करते हैं। यह न केवल सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह मानसिक तनाव को भी कम करता है। इस लेख में हम जानेंगे कि वॉकिंग मीटिंग क्यों ट्रेंड कर रही हैं और इसके क्या-क्या फायदे हैं। इसके अलावा हम यह भी समझेंगे कि कैसे इस नई मीटिंग विधि को अपनाया जा सकता है।