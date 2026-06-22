थ्रिफ्टिंग और विंटेज फैशन की बढ़ती लोकप्रियता

क्या है थ्रिफ्ट और विंटेज फैशन? जानिए क्यों ये आज के समय में हैं इतने प्रसिद्ध

लेखन सयाली 10:47 am Jun 22, 202610:47 am

क्या है खबर?

थ्रिफ्ट और विंटेज फैशन आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। ये दोनों फैशन स्टाइल न केवल पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, बल्कि आपकी जेब पर भी हल्का असर डालते हैं। थ्रिफ्ट शॉप्स में पुराने कपड़े मिलते हैं, जबकि विंटेज कपड़े 20 साल से पुराने होते हैं। इन दोनों स्टाइल्स में आपको अनोखे और खास कपड़े मिल सकते हैं, जो आपको भीड़ से अलग दिखाते हैं। आइए जानते हैं कि ये दोनों फैशन स्टाइल क्यों बढ़ रहे हैं।