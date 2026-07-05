कुछ ध्वनियां मन को कुछ ही देर में कर देती हैं शांत, जानिए इसका कारण

#1

बारिश की बूंदों की आवाज

बारिश की बूंदों की आवाज सुनकर मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। यह ध्वनि प्राकृतिक रूप से हमें शांत करती है, क्योंकि यह हमारे दिमाग को एक स्थिर और नियमित लय देती है। बारिश की बूंदों की आवाज सुनकर हमारा शरीर भी आराम महसूस करता है और तनाव कम होता है। यह ध्वनि हमें प्रकृति के करीब लाती है और एक सुखद अनुभव देती है, जिससे हम तुरंत आराम महसूस करते हैं।