लोगों को क्यों पसंद होता है तीखा खाना? जानिए इसके कुछ आम कारण

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सामाजिक माहौल

कई बार सामाजिक माहौल भी तीखे खाने की आदत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। अगर आपके परिवार या दोस्तों को तीखा खाना पसंद है तो आप भी उनकी देखा-देखी ऐसा करने लगते हैं। इसके अलावा पार्टी या बाहर खाने जाने पर भी लोग तीखे व्यंजन ही चुनते हैं। इस प्रकार सामाजिक माहौल भी इस आदत को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा खाने का मजा लेने के लिए लोग तीखे व्यंजनों का चयन करते हैं।