कुछ लोगों को हमेशा ठंड और दूसरों को हर वक्त गर्मी क्यों लगती है?
क्या है खबर?
कुछ लोग ठंडे मौसम में भी गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं और कारण पूछने पर कहते हैं कि उन्हें बहुत गर्मी लगती है। वहीं, कुछ लोग गर्मियों में भी ठंड का अनुभव करते हैं। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि शरीर का तापमान अलग-अलग लोगों में अलग-अलग होता है और इसके लिए शरीर के अंदर मौजूद तापमान नियंत्रित करने वाला तंत्र जिम्मेदार होता है। आइए जानते हैं कि कुछ लोगों को हमेशा ठंड और कुछ को गर्मी क्यों लगती है।
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हार्मोन का प्रभाव
शरीर के अंदर मौजूद तापमान नियंत्रित करने वाला तंत्र हार्मोन के जरिए शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अगर किसी व्यक्ति में हार्मोनल गड़बड़ी हो तो उसे ठंड अधिक लग सकती है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन का असंतुलन भी ठंड का कारण बन सकता है। इससे शरीर में गर्मी पैदा करने वाले हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, जो ठंड का कारण बनता है। ऐसा ही असर कई लोगों में गर्मी का कारण भी बनता है।
#2
उम्र भी है जिम्मेदार
अगर किसी व्यक्ति को ठंड अधिक लगती है तो इसका कारण उसकी उम्र भी हो सकती है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में मांसपेशियों की मात्रा कम होने लगती है, जिससे शरीर में गर्मी पैदा करने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसके अलावा उम्र बढ़ने पर शरीर में रक्त प्रवाह भी धीमा हो सकता है, जिससे हाथों और पैरों में ठंडक का अहसास हो सकता है। कम उम्र के लोगों को ज्यादा गर्मी लगती है।
#3
शरीर की बनावट भी है जिम्मेदार
शरीर की बनावट भी ठंड का कारण बन सकती है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में चर्बी की मात्रा अधिक होती है तो उसे गर्म होने में अधिक समय लगता है, जबकि कम चर्बी वाले लोग जल्दी गर्मी महसूस करते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक ठंडे माहौल में रहने वाले लोग भी ठंड से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। इससे शरीर को गर्माहट देने में अधिक समय लग सकता है।
#4
खान-पान भी है कारण
खान-पान भी ठंड या गर्मी लगने का कारण बन सकता है। कुछ खाद्य पदार्थ शरीर की गर्मी को बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे अदरक, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, पुदीना, लहसुन और केसर का सेवन शरीर को गर्म रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा गर्म पेय, जैसे हर्बल चाय या अदरक वाली चाय का सेवन भी शरीर को गर्माहट दे सकता है। कुछ खाद्य पदार्थ खाने से शरीर को ठंडक भी मिलती है।
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मानसिक स्वास्थ्य है जिम्मेदार
ठंड या गर्मी लगने का एक कारण मानसिक स्वास्थ्य भी हो सकता है। जब कोई व्यक्ति तनाव या अवसाद जैसी समस्याओं से जूझता है तो उसका शरीर कुछ विशेष हार्मोन का अधिक उत्पादन करने लगता है। इन हार्मोन का अधिक उत्पादन शरीर को ठंडा कर सकता है। इसके अलावा इन हार्मोन के कारण शरीर में रक्त प्रवाह भी प्रभावित हो सकता है, जिससे शरीर के कुछ हिस्से ठंडे लगने लगते हैं।