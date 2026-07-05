लोगों को ज्यादा गर्मी या सर्दी लगने के कारण

कुछ लोगों को हमेशा ठंड और दूसरों को हर वक्त गर्मी क्यों लगती है?

लेखन सयाली 11:38 am Jul 05, 202611:38 am

क्या है खबर?

कुछ लोग ठंडे मौसम में भी गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं और कारण पूछने पर कहते हैं कि उन्हें बहुत गर्मी लगती है। वहीं, कुछ लोग गर्मियों में भी ठंड का अनुभव करते हैं। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि शरीर का तापमान अलग-अलग लोगों में अलग-अलग होता है और इसके लिए शरीर के अंदर मौजूद तापमान नियंत्रित करने वाला तंत्र जिम्मेदार होता है। आइए जानते हैं कि कुछ लोगों को हमेशा ठंड और कुछ को गर्मी क्यों लगती है।