फलों को साथ रखने से उनका पकना

एक साथ रखने पर क्यों जल्दी पक जाते हैं फल? जानिए ऐसा होने के कारण

लेखन सयाली 01:11 pm Jul 05, 202601:11 pm

क्या है खबर?

क्या आपने कभी सोचा है कि एक फल दूसरे फल को कैसे पकाता है? ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि फल पकने के दौरान एक गैस छोड़ते हैं, जिसे एथिलीन कहा जाता है। यह गैस अन्य फलों को तेजी से पकने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, जब एक केला दूसरे केले के पास रखा होता है तो वह जल्दी पकता है, क्योंकि केला एथिलीन गैस छोड़ता है और यह अन्य फलों को भी जल्दी पकाने में मदद करता है।