जिम के बाद उपकरणों को क्यों पोंछना चाहिए? जानिए इसका महत्व

जिम उपकरणों को पोंछने से न केवल उपकरण साफ रहते हैं बल्कि आपकी व्यक्तिगत सफाई भी बनी रहती है।

जब आप खुद अपने उपयोग किए हुए उपकरण को साफ करते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि यह कितना जरूरी है कि आप दूसरों की सेहत का ध्यान रखें।

इसके अलावा इससे आपको अपने स्वास्थ्य और सफाई के प्रति जागरूक रहने में मदद मिलती है और आप एक जिम्मेदार जिम उपयोगकर्ता बनते हैं।