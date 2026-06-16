घर के बजाय कैफे में बैठकर काम करते हुए क्यों ज्यादा उत्पादक रहते हैं लोग?

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सामाजिक संपर्क का मिलता है अवसर

कैफे में बैठकर काम करते समय आप नए लोगों से मिलने और बातचीत करने का मौका पाते हैं। यह सामाजिक संपर्क आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है और आपको अकेलापन महसूस नहीं होता। जब आप दूसरों के साथ बातचीत करते हैं तो नए विचारों और नजरियों से आपकी सोच खुलती है, जिससे आपकी उत्पादकता बढ़ सकती है। इसके अलावा कैफे में काम करने से आपको एक नई ऊर्जा मिलती है और आप अधिक प्रेरित महसूस करते हैं।