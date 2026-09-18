सुबह के नाश्ते के लिए ओवरनाइट ओट्स को चुन रहे हैं ज्यादातर लोग, जानिए इसकी खासियत
क्या है खबर?
जैसे-जैसे लोग स्वस्थ जीवनशैली की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, वैसे-वैसे लोग अपने खान-पान में सेहतमंद चीजों को शामिल करने लगे हैं। इसके लिए लोग अपने नाश्ते में ओट्स को बतौर विकल्प चुन रहे हैं। ओट्स कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और ये आसानी से पच भी जाते हैं। आइए जानते हैं कि ओट्स को रातभर पानी या दूध में भिगोकर खाने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।
#1
वजन घटाने में है मददगार
ओट्स फाइबर और प्रोटीन का एक अच्छा स्त्रोत है और इन दोनों पोषक तत्वों का सेवन वजन घटाने में मदद कर सकता है। दरअसल, ये पोषक तत्व पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं, जिससे आप अधिक खाने से बच सकते हैं।
इसके अलावा ओट्स में मौजूद फाइबर शरीर में चर्बी सोखने में भी मदद कर सकता है। इस तरह का नाश्ता वजन घटाने में सहायक हो सकता है।
#2
शुगर को नियंत्रित करने में है सहायक
ओट्स में मौजूद एक खास फाइबर मधुमेह के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह शरीर में शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने में भी सहायक हो सकता है।
ओट्स में मौजूद तत्व भी शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। यह आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है।
हालांकि, इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना न भूलें।
#3
दिल को स्वस्थ रखने में है असरदार
ओट्स में कुछ ऐसे गुण होते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। ओट्स में मौजूद तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल के जमाव को रोक सकते हैं, जो दिल की बीमारी का कारण बन सकता है।
इसके अलावा ये खराब कोलेस्ट्रॉल के जमाव को भी रोक सकते हैं। इसके साथ ही ओट्स में मौजूद सूजन कम करने वाले गुण दिल की बीमारी से जुड़ी सूजन को भी कम कर सकते हैं।
#4
पाचन के लिए है फायदेमंद
ओट्स में मौजूद फाइबर पाचन को सही रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा ये कब्ज की समस्या को दूर कर सकते हैं और मल त्याग की प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं।
ओट्स में मौजूद फाइबर पेट में अच्छे बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा दे सकता है, जो पेट को स्वस्थ रखने में सहायक है। यह आपके पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद हो सकता है और कब्ज आदि से बचाव में मदद कर सकता है।
#5
त्वचा के लिए भी है लाभकारी
ओट्स का सेवन त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। यह त्वचा को पोषण देने के साथ इसे स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकता है।
ओट्स में सूजन कम करने वाले और त्वचा को सुरक्षित रखने वाले गुण होते हैं, जो त्वचा की सूजन को शांत करने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें मौजूद तत्व त्वचा को समय से पहले बूढ़ा होने से भी बचा सकते हैं।
यह आपकी त्वचा की देखभाल में सहायक हो सकता है।