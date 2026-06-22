'नो बाय मंथ' ट्रेंड के बारे में जानकारी

युवा खर्चे कम करने के लिए अपना रहे हैं 'नो बाय मंथ', क्या है यह ट्रेंड?

लेखन सयाली 11:02 am Jun 22, 202611:02 am

क्या है खबर?

'नो बाय मंथ' एक नया चलन है, जो खासकर युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हो रहा है। इसका मतलब है कि लोग एक महीने के लिए खरीदारी नहीं करते और पैसे बचाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बेवजह के खर्चों से बचना और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। इस लेख में हम जानेंगे कि यह ट्रेंड कैसे शुरू हुआ, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं और इसे अपनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।