30 साल से पहले महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन का कारण बनती हैं ये आदतें

बहुत ज्यादा मीठा खाना हार्मोनल असंतुलन का एक प्रमुख कारण हो सकता है।

मीठे खाद्य-पदार्थ, जैसे कोल्ड ड्रिंक, मिठाइयां और बेकरी आइटम्स हमारे ब्लड शुगर के स्तर को असंतुलित कर सकते हैं, जिससे इंसुलिन का स्तर भी प्रभावित होता है।

इससे वजन बढ़ने और मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है और त्वचा पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा इससे ऊर्जा में उतार-चढ़ाव भी होता है, जिससे मूड स्विंग्स और थकान जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।