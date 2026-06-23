यात्री हवाई जहाज की जगह रात को ट्रेन से यात्रा करना क्यों कर रहे हैं पसंद?

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पर्यावरण के लिए बेहतर

रात की ट्रेन पर्यावरण के लिए भी एक अच्छा साधन है। हवाई जहाज की तुलना में ट्रेनों द्वारा कम ऊर्जा का उपयोग होता है और यह कम प्रदूषण फैलाती हैं। इससे पर्यावरण को कम नुकसान होता है। इसके अलावा रात की ट्रेन यात्रा करते समय यात्री प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं, जो एक अनोखा अनुभव होता है। इस प्रकार, रात की ट्रेन कई कारणों से यात्रियों के लिए हवाई यात्रा से बेहतर विकल्प बनती जा रही है।