क्या है 'अंडरकंजम्प्शन कोर' और क्यों इसे अपनाने लगे हैं लोग? जानिए कारण

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पर्यावरण की सुरक्षा

अंडरकंजम्प्शन कोर अपनाने से पर्यावरण की सुरक्षा में भी मदद मिलती है। जब हम कम सामान खरीदते हैं तो उत्पादन और परिवहन की जरूरत कम होती है, जिससे ऊर्जा की खपत और प्रदूषण, दोनों ही घटते हैं। इससे प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है और धरती पर जीवन की गुणवत्ता सुधरती है। इस तरह से हम सभी मिलकर पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।