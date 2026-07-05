सुपरमार्केट के बजाय बाजार से फल-सब्जियां खरीदना

सुपरमार्केट के बजाय स्थानीय बाजार से फल और सब्जियां खरीदना क्यों पसंद कर रहे हैं लोग?

लेखन सयाली 04:40 pm Jul 05, 202604:40 pm

क्या है खबर?

फल और सब्जियां खरीदने के लिए लोग अक्सर बड़े स्टोर का रुख करते हैं, क्योंकि वहां ताजे और साफ-सुथरे उत्पाद मिलते हैं। हालांकि, हाल में स्थानीय बाजारों का चलन बढ़ा है और लोग वहां से अपनी जरूरत का सामान खरीदने लगे हैं। इसका कारण है कि स्थानीय बाजारों में ताजे उत्पाद मिलते हैं और उनकी कीमत भी कम होती है। आइए जानते हैं कि स्थानीय बाजार और बड़े स्टोर में से फल और सब्जियां खरीदते समय क्या ध्यान रखना चाहिए।