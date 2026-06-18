अचार के जल्दी खराब होने के कारण

आपका अचार जल्दी क्यों खराब हो रहा है? जानिए 5 मुख्य कारण

लेखन अंजली 05:42 pm Jun 18, 202605:42 pm

क्या है खबर?

अचार भारतीय खाने का एक खास हिस्सा है। यह खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ खाने में विविधता भी लाता है। हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि अचार जल्दी खराब हो जाता है और उसका स्वाद बिगड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इस लेख में हम कुछ मुख्य कारणों पर चर्चा करेंगे, जिनके कारण आपका अचार जल्दी खराब हो सकता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है।