आपका अचार जल्दी क्यों खराब हो रहा है? जानिए 5 मुख्य कारण
क्या है खबर?
अचार भारतीय खाने का एक खास हिस्सा है। यह खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ खाने में विविधता भी लाता है। हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि अचार जल्दी खराब हो जाता है और उसका स्वाद बिगड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इस लेख में हम कुछ मुख्य कारणों पर चर्चा करेंगे, जिनके कारण आपका अचार जल्दी खराब हो सकता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है।
#1
नमक का सही उपयोग न होना
अचार बनाने में नमक का अहम रोल होता है। अगर आप सही मात्रा में नमक का उपयोग नहीं करते हैं तो अचार जल्दी खराब हो सकता है। नमक बैक्टीरिया को दूर करने में मदद करता है और अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। इसलिए जब भी आप अचार बनाएं तो उसमें पर्याप्त मात्रा में नमक डालें ताकि वह सही तरीके से सुरक्षित रहे और जल्दी खराब न हो।
#2
तेल का सही उपयोग न होना
अचार में तेल का उपयोग भी बहुत जरूरी है। अगर आप कम या ज्यादा तेल डाल देते हैं तो इससे अचार का स्वाद बिगड़ सकता है और वह जल्दी खराब हो सकता है। सही मात्रा में तेल डालने से अचार न केवल स्वादिष्ट बनेगा बल्कि लंबे समय तक सुरक्षित भी रहेगा। ध्यान रखें कि तेल साफ और ताजा होना चाहिए ताकि बैक्टीरिया न पनप सकें और अचार सही तरीके से सुरक्षित रह सके।
#3
बर्तन का साफ न होना
अचार बनाने वाले बर्तन का साफ होना बहुत जरूरी है। अगर बर्तन गंदा होगा तो उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जो आपके अचार को खराब कर सकते हैं। इसलिए अचार बनाने से पहले और बाद में बर्तन को अच्छे से धोएं और सुखाएं। इसके अलावा बर्तन को धूप में रखें ताकि उसमें नमी न रहे और बैक्टीरिया न पनप सकें। इससे आपका अचार लंबे समय तक ताजा रहेगा और उसका स्वाद भी बना रहेगा।
#4
कच्चे मसालों का सही उपयोग न होना
अचार बनाने में मसालों का सही उपयोग भी बहुत जरूरी है। अगर आप कच्चे मसालों जैसे सरसों, मेथी आदि का सही उपयोग नहीं करते हैं तो अचार जल्दी खराब हो सकता है। इन मसालों में ऐसे गुण होते हैं, जो बैक्टीरिया को दूर रखते हैं और अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। इसलिए जब भी आप अचार बनाए तो इन मसालों का सही मात्रा में उपयोग करें ताकि आपका अचार सही तरीके से सुरक्षित रह सके।
#5
हाथों का साफ न होना
अचार बनाते समय हाथों का साफ होना बहुत जरूरी है। अगर आपके हाथ गंदे होंगे तो बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जो आपके अचार को खराब कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप अचार बनाएं तो पहले अपने हाथों को अच्छे से धो लें और साफ कपड़े से पोंछ लें। इन कारणों पर ध्यान देकर आप अपने अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और उसका स्वाद भी बना रहेगा।