क्यों खत लिखते रहना चाहिए? जानिए 5 कारण

खत लिखने से हम अपने अनुभवों और यादों को संजो सकते हैं।

जब हम किसी खास पल को लिखते हैं तो वह पल हमारे मन में हमेशा के लिए जीवित रहता है। चाहे वह किसी खास दोस्त को लिखा गया पत्र हो या परिवार के सदस्य को भेजा गया संदेश, हर पत्र एक कहानी बयां करता है।

इन पत्रों को भविष्य में पढ़कर हम उन यादों को फिर से जी सकते हैं और अपने अतीत को याद कर सकते हैं।