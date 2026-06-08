आज भी भारतीय घरों में क्यों पसंद किया जाता है लकड़ी का फर्नीचर?

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प्राकृतिक सुंदरता और गर्माहट प्रदान करता है

लकड़ी का फर्नीचर अपने प्राकृतिक आकर्षण और गर्माहट के लिए जाना जाता है। हर लकड़ी की अपनी अलग खुशबू और बनावट होती है, जो घर को एक खास रूप देती है, खासकर सागवान, शीशम और सालवुड जैसी लकड़ी से बने फर्नीचर में यह खूबी होती है। इनकी खुशबू और बनावट न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि इन्हें छूने पर भी एक अलग ही अनुभव मिलता है। यह फर्नीचर घर को एक पारंपरिक और आकर्षक रूप देता है।