जायफल को क्यों पसंद किया जाता है भारतीय व्यंजनों में? जानिए इसके कारण

जायफल का स्वाद बहुत ही खास और अनोखा होता है। यह न केवल मीठा बल्कि थोड़ा तीखा और मसालेदार भी है, जो किसी भी व्यंजन में गहरा स्वाद जोड़ सकता है।

जब इसे ठीक से भूनकर उपयोग किया जाता है तो इसका सुगंध और स्वाद दोनों ही बढ़ जाते हैं।

इस वजह से भारतीय रसोई में जायफल का उपयोग बहुत ही पसंद किया जाता है, खासकर उन व्यंजनों में जहां मसालों की भरपूर मात्रा होती है।