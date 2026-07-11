गोवा घूमने के लिए सबसे सही समय है मानसून का मौसम, जानिए इसके कारण
क्या है खबर?
गोवा एक ऐसा राज्य है, जो अपने समुद्र तटों, रंगीन नाइटलाइफ और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है। आमतौर पर गर्मियों और सर्दियों में पर्यटक यहां आते हैं, लेकिन मानसून में गोवा की यात्रा करना एक अनोखा अनुभव हो सकता है। इस दौरान बारिश के कारण राज्य की हरियाली और सुंदरता और भी बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कि मानसून में गोवा घूमने के लिए क्यों बढ़िया है।
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कम भीड़भाड़
मानसून में गोवा की यात्रा करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस दौरान कम भीड़भाड़ होती है। गर्मियों और सर्दियों में आने वाले पर्यटकों की तुलना में मानसून में आने वाले पर्यटक काफी कम होते हैं। इससे आप बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं और हर जगह घूमने का पूरा समय मिल सकता है। इसके अलावा होटल और अन्य सुविधाएं भी सस्ती मिलती हैं।
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हरियाली का आनंद
मानसून में गोवा की हरियाली अपने चरम पर होती है। बारिश के कारण पेड़ और पौधे हरे-भरे हो जाते हैं और प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक होती है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं या शांत वातावरण में समय बिताना पसंद करते हैं तो मानसून में गोवा आपके लिए बेहतरीन जगह हो सकती है। यहां की ताजगी भरी हवा और हरियाली आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करेगी। यहां का नजारा बारिश की गिरती बूंदों की वजह से और सुंदर हो जाएगा।
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स्थानीय त्योहारों का मजा
मानसून के दौरान गोवा में कई स्थानीय त्योहार मनाए जाते हैं, जो आपकी यात्रा को और भी खास बना सकते हैं। इन त्योहारों में शामिल होकर आप गोवा की संस्कृति और परंपराओं को करीब से देख सकते हैं। यहां के लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं और आपको अपने त्योहारों का हिस्सा बनने पर गर्व महसूस होगा। इसके अलावा इन त्योहारों में भाग लेकर आप स्थानीय व्यंजनों का भी आनंद ले सकते हैं।
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कम होगा खर्च
मानसून का मौसम गोवा की यात्रा के लिए ऑफ-सीजन माना जाता है। इसका मतलब है कि इस मौसम में काफी कम लोग ही यहां घूमने आते हैं। ऐसे में लाजमी है कि यहां हर चीज काफी सस्ती हो जाती है। आप होटल, रिजॉर्ट, क्लब और खान-पान ही जगहें आदि जैसी हर चीज सस्ते में बुक कर सकते हैं। इसके साथ ही इस दौरान ट्रेन, फ्लाइट और यहां तक कि टैक्सी आदि के दाम भी कम होते हैं।