गोवा घूमने के लिए सबसे सही समय है मानसून का मौसम, जानिए इसके कारण

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हरियाली का आनंद

मानसून में गोवा की हरियाली अपने चरम पर होती है। बारिश के कारण पेड़ और पौधे हरे-भरे हो जाते हैं और प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक होती है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं या शांत वातावरण में समय बिताना पसंद करते हैं तो मानसून में गोवा आपके लिए बेहतरीन जगह हो सकती है। यहां की ताजगी भरी हवा और हरियाली आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करेगी। यहां का नजारा बारिश की गिरती बूंदों की वजह से और सुंदर हो जाएगा।