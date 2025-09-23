त्वचा का pH स्तर बनाए रखना क्यों होता है जरूरी? जानिए इससे जुड़ी अहम जानकारी

त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए उसके pH स्तर को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। मौसम बदलने, आद्रता और प्रदूषण के संपर्क में आने से यह बिगड़ सकता है। ऐसे में त्वचा बहुत शुष्क हो जाती है, मुंहासे होने लगते हैं और जलन भी पैदा हो सकती है। अगर आप इन सभी परेशानियों से बचना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए ही है। हम आपको pH से जुड़ी सभी अहम बातें बताएंगे, ताकि आपका चेहरा बेदाग नजर आए।

मतलब क्या होता है pH स्तर? pH यानि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन किसी पदार्थ की अम्लता मापने वाली इकाई होती है। एक अम्लीय परत हमारी त्वचा की सुरक्षा करती है, जिसे एसिड मेंटल कहते हैं। सभी की त्वचा की अम्लता अलग होती है, जिसके कारण pH स्तर भी अलग होता है। त्वचा का pH स्तर 5 से 7 के पैमाने पर मापा जाता है। इससे ही पता चलता है कि हमारी त्वचा शुष्क है, तैलीय है या संयोजित प्रकार की है।

नकारात्मक प्रभाव pH स्तर के बिगड़ने से होते हैं ये प्रभाव अगर किसी की त्वचा का pH स्तर बिगड़ जाता है तो कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ऐसा बदलते मौसम और गलत उत्पाद इस्तेमाल करने से भी हो सकता है। इससे मुंहासे, फुंसी और फोड़े आदि निकलने शुरू हो जाते हैं, जो दाग-धब्बे छोड़ जाते हैं। इसके अलावा pH स्तर बदलने से त्वचा लाल भी पड़ सकती है। कुछ लोगों को इसके कारण अत्यधिक शुष्कता या तैलीयपन का सामना करना पड़ सकता है।

महत्व pH स्तर का महत्व त्वचा की देखभाल के लिहाज से उसकी सुरक्षात्मक परत को बहाल रखना जरूरी है, जो pH स्तर बनाए रखने से संभव होता है। संतुलित pH तेल उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे रोमछिद्रों के बंद होने का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा संतुलित pH त्वचा माइक्रोबायोम को बढ़ावा भी दे सकता है, जो बाहरी आक्रमणकारियों, हानिकारक विषाक्त पदार्थों और सूजन से त्वचा की रक्षा करते हैं।

तरीके त्वचा का pH संतुलन कैसे बनाए रखें? pH संतुलन को बनाए रखने के लिए आपको कठोर साबुन की जगह सौम्य क्लींजर इस्तेमाल करने चाहिए। त्वचा की देखभाल के लिए नॉन-कॉमेडोजेनिक उत्पादों का इस्तेमाल करें, जो रोमछिद्रों को बंद नहीं करते हैं। pH को बहाल रखने के लिए ऐसे मॉइस्चराइजर चुनने चाहिए, जिनमें सेरामाइड्स, हायलूरोनिक एसिड और नियासिनमाइड शामिल हों। इसके अलावा सनस्क्रीन हमेशा इस्तेमाल करें, ताकि आपकी त्वचा की सुरक्षात्मक परत को नुकसान न हो। प्रदूषण के संपर्क में न आना और हाइड्रेटेड रहना भी जरूरी है।