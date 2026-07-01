पैरों की देखभाल करने के कारण

क्यों जरूरी है पैरों की देखभाल? जानिए 5 कारण

लेखन अंजली 02:04 pm Jul 01, 202602:04 pm

क्या है खबर?

पैर हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा होते हैं, जो दिनभर हमें चलने-फिरने में मदद करते हैं। हालांकि, अक्सर हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ चेहरे या बालों की देखभाल पर ही ध्यान देते हैं। यह आदत गलत है क्योंकि पैरों की देखभाल करना उतना ही जरूरी है जितना कि अन्य अंगों की करना होता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे कारण बताते हैं, जिनसे आपको पैरों की देखभाल करने का महत्व समझ आएगा।