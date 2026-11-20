अमरूद खाने के फायदे

रोजाना अमरूद खाना क्यों है फायदेमंद? जानिए 5 वजहें

लेखन अंजली 03:31 pm Nov 20, 202603:31 pm

क्या है खबर?

अमरूद एक ऐसा फल है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें विटामिन-C, फाइबर और शरीर को स्वस्थ रखने वाले तत्व होते हैं। रोजाना एक अमरूद खाने से हमारी सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। यह दिल की सेहत को सुधारने से लेकर शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने तक कई लाभ देता है। आइए जानते हैं कि क्यों हमें रोजाना अमरूद का सेवन करना चाहिए।