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ड्रैगन फ्रूट को क्यों माना जाता है सुपरफूड? जानिए इसके 5 प्रमुख स्वास्थ्य लाभ
ड्रैगन फ्रूट को सुपरफूड मानने के कारण

ड्रैगन फ्रूट को क्यों माना जाता है सुपरफूड? जानिए इसके 5 प्रमुख स्वास्थ्य लाभ

लेखन सयाली
Apr 10, 2026
11:37 am
क्या है खबर?

ड्रैगन फ्रूट एक खास और पौष्टिक फल है, जिसे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसकी खासियत न केवल इसके स्वाद में है, बल्कि इसके कई सेहत से जुड़े फायदे भी हैं। यह फल विटामिन-C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। इस विदेशी फल को लोग सुपरफूड मानते हुए खान-पान का हिस्सा बनाते हैं। आइए जानते हैं कि ड्रैगन फ्रूट को सुपरफूड क्यों माना जाता है और इसके सेवन से क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं।

#1

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में है सहायक

ड्रैगन फ्रूट में विटामिन-C की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। यह फल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और संक्रमण से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। नियमित रूप से ड्रैगन फ्रूट खाने से सर्दी-खांसी जैसी आम बीमारियों से बचाव होता है और शरीर सेहतमंद रहता है। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं।

#2

दिल की सेहत के लिए है फायदेमंद

ड्रैगन फ्रूट में ऐसे तत्व होते हैं, जो दिल की बीमारियों का खतरा कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं। ड्रैगन फ्रूट का सेवन करने से ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है और दिल सेहतमंद रहता है। इसके नियमित सेवन से दिल की बीमारियों से बचाव होता है और शरीर में रक्त का संचार बेहतर होता है।

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#3

वजन घटाने में मददगार

ड्रैगन फ्रूट कम कैलोरी वाला फल है, जिसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। फाइबर युक्त आहार वजन घटाने में मददगार होता है। यह लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे बार-बार खाने की इच्छा नहीं होती। इसके अलावा फाइबर पाचन को स्वस्थ रखता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। ड्रैगन फ्रूट का सेवन वजन घटाने के साथ-साथ पाचन को भी बेहतर बनाता है।

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#4

त्वचा के लिए फायदेमंद

ड्रैगन फ्रूट में विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये गुण त्वचा को निखारते हैं और मुंहासों जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं। इसके अलावा ड्रैगन फ्रूट का सेवन करने से त्वचा में नमी बनी रहती है और वह स्वस्थ दिखती है। नियमित रूप से ड्रैगन फ्रूट खाने से त्वचा की चमक बढ़ती है और वह तरोताजा महसूस होती है। इस फल में पानी ज्यादा होता है, जो त्वचा को हाइड्रेट करता है।

#5

हड्डियों को बनाता है मजबूत

ड्रैगन फ्रूट में कैल्शियम और फास्फोरस जैसे तत्व होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। ये तत्व हड्डियों के विकास और उनकी मजबूती बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसके नियमित सेवन से हड्डियों की कमजोरी दूर होती है और उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है। इस प्रकार ड्रैगन फ्रूट एक खास फल है, जो कई प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। इसे डाइट में शामिल करना एक सही निर्णय होगा।

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