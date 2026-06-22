दुनियाभर में क्यों है नारियल के दूध का चलन? जानिए 5 कारण
क्या है खबर?
नारियल का दूध एक ऐसा पेय है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। यह दूध खासतौर से दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में बहुत पसंद किया जाता है। इसके कई पोषक तत्व इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं। आइए जानते हैं कि नारियल के दूध का सेवन क्यों दुनिया भर में इतना पसंद किया जाता है और इसके क्या-क्या फायदे हैं।
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पौष्टिक गुणों से भरपूर पेय है नारियल का दूध
नारियल का दूध कई जरूरी पोषक तत्वों से भरा होता है। इसमें विटामिन-C, विटामिन-B6, फोलेट, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं। इसके अलावा इसमें कॉपर, मैंगनीज और आयरन भी होता है। ये सभी तत्व मिलकर शरीर को ऊर्जा देते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। इसके साथ ही यह आपके दिल को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है और त्वचा की चमक बढ़ाता है।
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सेहत के लिए फायदेमंद
इस दूध में मौजूद अच्छे फैट्स शरीर को ऊर्जा देते हैं और लंबे समय तक पेट भरा होने का एहसास कराते हैं। इसके कारण यह वजन नियंत्रित करने में भी मदद करता है। नारियल का दूध मधुमेह के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि इसमें शुगर का स्तर कम होता है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर संतुलित रहता है। इसके अलावा यह दूध दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने में भी सहायक है।
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कई तरीके से किया जा सकता है इस्तेमाल
नारियल का दूध सिर्फ पीने के लिए ही नहीं बल्कि कई व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसे करी, सूप, स्मूदी या फिर शेक्स में डालकर पी सकते हैं। इसके अलावा आप इसका इस्तेमाल मिठाई बनाने के लिए भी कर सकते हैं। नारियल के दूध की मलाई भी बहुत स्वादिष्ट होती है, जिसे आप अपने व्यंजनों में डाल सकते हैं। इससे आपके खाने का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
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त्वचा और बालों की देखभाल में फायदेमंद
नारियल का दूध न केवल सेहत बल्कि त्वचा और बालों की देखभाल में भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद फैटी एसिड त्वचा को नमी देते हैं और बालों को मजबूत बनाते हैं। आप इसे बालों की मालिश के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नारियल के दूध का सेवन त्वचा की चमक बढ़ाने में मदद करता है और बालों को मुलायम बनाता है। यह एक प्राकृतिक कंडीशनर की तरह काम करता है।
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पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प
गाय या भैंस के दूध की तुलना में नारियल का उत्पादन पर्यावरण पर कम दबाव डालता है। इसके लिए कम जल संसाधनों की जरूरत होती है और यह प्रदूषण भी कम उत्पन्न करता है। इस प्रकार नारियल का दूध कई कारणों से दुनियाभर में लोकप्रिय हो चुका है। इसके पौष्टिक गुण, सेहत के लिए फायदेमंद प्रभाव, कई उपयोगिता, त्वचा और बालों की देखभाल करने वाले गुण और पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प मिलकर इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं।