दुनियाभर में क्यों है नारियल के दूध का चलन? जानिए 5 कारण

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पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प

गाय या भैंस के दूध की तुलना में नारियल का उत्पादन पर्यावरण पर कम दबाव डालता है। इसके लिए कम जल संसाधनों की जरूरत होती है और यह प्रदूषण भी कम उत्पन्न करता है। इस प्रकार नारियल का दूध कई कारणों से दुनियाभर में लोकप्रिय हो चुका है। इसके पौष्टिक गुण, सेहत के लिए फायदेमंद प्रभाव, कई उपयोगिता, त्वचा और बालों की देखभाल करने वाले गुण और पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प मिलकर इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं।