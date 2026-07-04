क्या हैं BOHO गहने और इस साल क्यों बढ़ती जा रही है इनकी लोकप्रियता?

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प्राकृतिक सामग्री का उपयोग

BOHO जेवरों में प्रकृति से मिलने वाली सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी, पत्थर और मोती। ये चीजें न केवल देखने में सुंदर लगती हैं, बल्कि पहनने में भी आरामदायक होती हैं। प्राकृतिक सामग्रियों से बने गहने पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और इनमें किसी भी प्रकार के रासायनिक तत्वों का उपयोग नहीं किया जाता, जिससे यह त्वचा के लिए सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक सामग्रियों से बने गहने एक अनोखा और खास लुक देते हैं।