सॉलिटेयर के बजाय सगाई की क्लस्टर अंगूठियां क्यों बन रही हैं लोगों की पसंद?

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बजट में रहेंगी किफायती

क्लस्टर डिजाइन की अंगूठियां अक्सर सॉलिटेयर की तुलना में काफी सस्ती होती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि इनकी गुणवत्ता कम होती है या ये कम चमकदार होती हैं। इनकी गुणवत्ता भी बेहतरीन होती है, लेकिन कीमतें कम होने के कारण ये बजट में आसानी से फिट हो जाती हैं। इससे आप अपने बजट के अनुसार हीरे या अन्य रत्नों की संख्या बढ़ा सकते हैं और अपने साथी के लिए एक शानदार अंगूठी बनवा सकते हैं।