हाथ से बनने वाले कपड़े क्यों होते हैं महंगे? जानिए कुछ संभावित कारण

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छोटे पैमाने पर उत्पादन

हाथ से बने कपड़े छोटे पैमाने पर बनाए जाते हैं, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है। बड़े कारखानों में बनने वाले मशीन निर्मित कपड़े तेजी से बनते हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता अक्सर कम होती है। हाथ से बने कपड़ों के उत्पादन में धीमी प्रक्रिया अपनाई जाती है, ताकि हर एक टुकड़ा सही तरीके से तैयार हो सके। इस कारण हाथ से बने कपड़ों की कीमतें अधिक होती हैं, क्योंकि इसमें मेहनत और समय, दोनों ही ज्यादा लगते हैं।