ट्रेन यात्रा हवाई यात्रा से क्यों लगती है आरामदायक? जानिए इसके कारण

कई लोग ट्रेन यात्रा को हवाई यात्रा से ज्यादा आरामदायक मानते हैं। इसका मुख्य कारण है कि ट्रेन में यात्रा करते समय उन्हें अधिक आजादी और आराम का अनुभव होता है। हवाई यात्रा के दौरान सुरक्षा जांच, बोर्डिंग और नियमों का पालन करना पड़ता है, जो कभी-कभी तनावपूर्ण हो सकते हैं। इसके विपरीत, ट्रेन यात्रा में ऐसी कोई औपचारिकताएं नहीं होतीं और यात्री अपनी सुविधा अनुसार यात्रा कर सकते हैं।

#1 ट्रेन यात्रा में मिलता है अधिक आराम ट्रेन यात्रा में सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें अधिक आराम मिलता है। हवाई यात्रा में सीट बेल्ट बांधना पड़ता है और कभी-कभी झटके भी लगते हैं, जिससे यात्रा असुविधाजनक हो जाती है। दूसरी ओर, ट्रेन में सीट बेल्ट की कोई जरूरत नहीं होती और यात्रा के दौरान झटके भी कम पड़ते हैं। इसके अलावा ट्रेन में अधिक जगह होती है, जिससे पैरों को फैलाने और आराम करने का मौका मिलता है।

#2 हवाई यात्रा की तुलना में ट्रेन यात्रा है सस्ती हवाई यात्रा की तुलना में ट्रेन यात्रा काफी सस्ती पड़ती है। हवाई यात्रा के लिए टिकटों की कीमतें अक्सर बहुत ज्यादा होती हैं, खासकर अगर आप अंतिम समय पर बुक करते हैं। वहीं ट्रेन टिकटें सस्ते होते हैं और कई बार ऑफर भी चलते रहते हैं। इसके अलावा हवाई यात्रा में सामान ले जाने पर अतिरिक्त चार्ज लग सकता है, जबकि ट्रेन में सामान ले जाने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता।

Advertisement

#3 ट्रेन यात्रा के दौरान प्राकृतिक नजारे देखने को मिलते हैं ट्रेन यात्रा का एक बड़ा आकर्षण है प्राकृतिक नजारे, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। हवाई यात्रा के दौरान आप बस आसमान देखते रहते हैं, लेकिन ट्रेन यात्रा में आपको पहाड़, नदियां और खेत-खलिहान देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ट्रेन यात्रा में कई छोटे-बड़े स्टेशन आते हैं, जहां आप थोड़ी देर रुककर वहां की संस्कृति और लोगों से मिल सकते हैं। यह अनुभव हवाई यात्रा में संभव नहीं है।

Advertisement

#4 ट्रेन यात्रा में अधिक आजादी मिलती है ट्रेन यात्रा में आपको अधिक आजादी मिलती है। हवाई यात्रा में आपको समय से पहले हवाई अड्डे पहुंचना पड़ता है और चेक-इन प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, जिससे आपकी यात्रा का समय बढ़ जाता है। वहीं ट्रेन स्टेशन पर अपनी सुविधानुसार पहुंच सकते हैं और बिना किसी तनाव के अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन में कई बार रुकने की वजह से आपको सफर के दौरान अलग-अलग जगहों का अनुभव भी मिलता है।